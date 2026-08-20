Adolescentes são abordados pela PM e têm motos recolhidas em Jandaia do Sul

677
Duas ocorrências de infração de trânsito envolvendo adolescentes foram registradas pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (19), em Jandaia do Sul.
A primeira abordagem aconteceu por volta das 19h22, na Rua Roberto Farinazzo, na região central. Durante patrulhamento, os policiais visualizaram um jovem de 17 anos conduzindo uma motocicleta Honda Biz 125 EX. Segundo a PM, o adolescente demonstrou atitude suspeita ao tentar se esconder com a aproximação da viatura.
Durante a abordagem e consulta ao sistema, os policiais constataram que o condutor não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou Permissão para Dirigir. Como não havia outro condutor habilitado no local para regularizar a situação, a motocicleta foi recolhida e encaminhada ao pátio do Detran. O adolescente foi orientado e liberado no local.
A segunda ocorrência foi registrada por volta das 20h42, na Avenida Anunciato Sonni. Conforme a PM, duas motocicletas foram vistas realizando uma curva em alta velocidade e passando por uma faixa elevada. Os quatro ocupantes usavam uniforme escolar, o que levantou a suspeita de que os condutores fossem menores de idade.
Os policiais realizaram a abordagem e identificaram dois adolescentes como condutores das motocicletas. Após consulta, foi constatado que nenhum deles possuía habilitação.
Ainda durante a fiscalização, os policiais verificaram que uma das motocicletas apresentava o silenciador do escapamento deficiente ou inoperante, provocando ruído excessivo.
Diante das irregularidades e da ausência de condutores habilitados no local, as duas motocicletas foram recolhidas e encaminhadas ao pátio do Detran. As notificações de trânsito cabíveis foram lavradas. Todos os envolvidos foram orientados e liberados no local.
Compartilhar