Três mulheres morrem em acidente na região de Maringá

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Por volta das 03h40, da madrugada de hoje, (20), no km 153 da BR 376, em Mandaguaçu houve um capotamento com três óbitos.
Segundo a PRF três moças com idades entre 20 e 26 anos, morreram nesse sinistro.
Elas ocupam um veículo Hyundai HB 20, que após o capotamento, caiu em um local de contenção de água.
O veículo seguia sentido Maringá.
Mais informações na sequência.
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