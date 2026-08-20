Prefeitura de Jandaia do Sul recebe empilhadeira para Associação de Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis

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Na manhã desta quarta-feira (19), a Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu uma empilhadeira junto à Associação dos Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis. O equipamento vai melhorar as condições de trabalho e dar mais agilidade à movimentação dos materiais recicláveis.
A entrega foi recebida por Beatriz Soares, chefe de Gestão Ambiental, e Cirlei de Jesus Paula, presidente da associação.
Durante a entrega, Cirlei e Beatriz agradeceram ao prefeito Ditão Pupio e à Itaipu pelo apoio. Cirlei destacou que a empilhadeira era aguardada há 25 anos.
“É uma conquista muito importante para todos nós que trabalhamos diariamente com a reciclagem. Estamos muito felizes com a chegada desse equipamento.”
A empilhadeira representa um investimento de R$ 185 mil, que integra o investimento total de R$ 333,5 mil previsto para os equipamentos da associação. Além da empilhadeira, o investimento contempla esteira de elevação (R$ 45 mil), esteira de separação (R$ 45 mil), balança digital/analógica (R$ 8,5 mil) e prensa vertical (R$ 50 mil). Os demais equipamentos serão entregues em breve, reforçando a estrutura e o trabalho dos agentes ambientais.
Beatriz destacou a importância dos investimentos para melhorar as condições de trabalho da associação e agradeceu a parceria com a Itaipu.
A iniciativa fortalece a reciclagem e a sustentabilidade em Jandaia do Sul.
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