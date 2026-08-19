Atropelamento com morte da PR-444 em Mandaguari

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Neste momento, por volta das 19h, o Corpo de Bombeiros de Mandaguari atende um acidente tipo atropelamento com óbito na PR-444, na região do Jardim Delgado.
Segundo informações um corpo encontra-se mutilado no local. Testemunhas teriam informado que uma jovem foi atropelada por um carro e que em seguida um caminhão passou sobre o corpo. Os veículos envolvidos não pararam no local.
Mais informações em breve.
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