Agosto Lilás reforça a importância da informação e da proteção às mulheres em Jandaia do Sul

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Ação da Prefeitura promove conscientização, orientação e prevenção à violência contra a mulher
A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de Assistência Social, realizou na manhã desta quarta-feira (19), no Auditório Lourenço Ildefonso, uma programação especial em alusão ao Agosto Lilás, campanha de conscientização pelo fim da violência contra a mulher.
O encontro teve início às 8 horas e contou com a participação de alunos das escolas estaduais do município, em um momento de informação, orientação e reflexão sobre a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher. A programação foi aberta ao público a partir dos 14 anos.
Entre os temas abordados estiveram Educação 5.0, empoderamento feminino e prevenção da violência contra a mulher, além da apresentação de um aplicativo digital voltado à informação e ao acesso a recursos de orientação e proteção.
Alunos do projeto Clube da Ciência, de Bom Sucesso, participaram da programação para apresentar o projeto Educação 5.0, que trata do aplicativo digital A Voz Delas, voltado à informação e proteção das mulheres.
Também participaram da atividade alunos das escolas estaduais do município, que acompanharam a programação e as orientações apresentadas durante o encontro.
A programação também contou com uma palestra da Patrulha Maria da Penha, ministrada pelo Cabo Clóvis, que trouxe orientações importantes sobre como identificar situações de violência, buscar ajuda e conhecer os mecanismos de proteção disponíveis às mulheres.
Durante o encontro, foram destacadas as diferentes formas de violência contra a mulher, incluindo violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, reforçando a importância de reconhecer os sinais e não permanecer em silêncio diante de situações de agressão ou ameaça.
Também houve distribuição de materiais orientativos, com informações para auxiliar na prevenção da violência e ampliar o conhecimento da população sobre a rede de proteção e os serviços de atendimento disponíveis.
A iniciativa contou com a participação do Departamento de Assistência Social de Jandaia do Sul, CREAS e Patrulha Maria da Penha, fortalecendo a integração entre os serviços e instituições que atuam na proteção e no atendimento às mulheres.
A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Jandaia do Sul com a conscientização, a prevenção e o enfrentamento à violência contra a mulher, destacando que informação, acolhimento e proteção podem transformar vidas.
Agosto Lilás – informação também é proteção.
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