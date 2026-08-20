Marumbi: PM atende ocorrência de furto e acompanha mulher durante saída de residência

A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas em Marumbi na manhã desta quarta-feira (19).

A primeira foi registrada por volta das 10h01, na Rua Pedro Franco. Segundo o boletim, uma mulher de 38 anos acionou a equipe policial após constatar o furto de diversas carnes que estavam em sua residência.

De acordo com o relato, o ex-marido, de 35 anos, teria pernoitado no imóvel enquanto ela estava fora. Ao retornar para casa, a mulher percebeu que as carnes haviam sido levadas. Ela também informou aos policiais que vem recebendo ameaças de vingança do ex-companheiro, em razão de ter acionado a Polícia Militar em uma situação anterior.

A vítima foi orientada sobre os procedimentos cabíveis, e um boletim de ocorrência foi confeccionado.

Já por volta das 12h33, na Rua Vereador João Fuzetti, a Polícia Militar foi acionada para acompanhar uma mulher durante a saída da residência onde morava com o companheiro.

Conforme o registro, a mulher manifestou o desejo de se separar e retornar para a casa dos pais, em Apucarana. Ela afirmou que não havia sofrido agressões físicas nem ameaças, mas solicitou a presença da equipe por receio de que pudesse ocorrer algum transtorno durante sua saída.

A mulher não apresentava lesões aparentes e foi acompanhada pelos policiais até o CRAS de Marumbi, onde recebeu atendimento de uma assistente social. Na sequência, foi providenciado um veículo para levá-la até a residência dos pais.

Os dois casos foram registrados pela Polícia Militar para as providências cabíveis.