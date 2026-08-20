Pro Tork Air Show será atração de destaque no Agritech Rodeio Show 2026 em Jandaia do Sul

Identificadas as três mulheres que morreram em acidente na região de Maringá
Três mulheres morreram após o carro em que estavam capotar e cair em uma valeta cheia de água às margens da BR-376, em Mandaguaçu,...
Jandaia do Sul realiza Dia D de Vacinação neste sábado (22)
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Saúde, realiza neste sábado, 22 de agosto, o Dia D de Vacinação,...
Agosto Lilás reforça a importância da informação e da proteção às mulheres em Jandaia...
Ação da Prefeitura promove conscientização, orientação e prevenção à violência contra a mulher A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, por meio do Departamento de...
Três mulheres morrem em acidente na região de Maringá
Por volta das 03h40, da madrugada de hoje, (20), no km 153 da BR 376, em Mandaguaçu houve um capotamento com três óbitos. Segundo a...
Pro Tork Air Show será atração de destaque no Agritech Rodeio Show 2026 em...
Apresentação acontece neste domingo (23), a partir das 15h, com entrada gratuita no Parque de Exposições O céu de Jandaia do Sul será palco de...
Marumbi: PM atende ocorrência de furto e acompanha mulher durante saída de residência
A Polícia Militar registrou duas ocorrências distintas em Marumbi na manhã desta quarta-feira (19). A primeira foi registrada por volta das 10h01, na Rua Pedro...
Prefeitura de Jandaia do Sul recebe empilhadeira para Associação de Agentes Ambientais Catadores de...
Na manhã desta quarta-feira (19), a Prefeitura de Jandaia do Sul recebeu uma empilhadeira junto à Associação dos Agentes Ambientais Catadores de Materiais Recicláveis....
Adolescentes são abordados pela PM e têm motos recolhidas em Jandaia do Sul
Duas ocorrências de infração de trânsito envolvendo adolescentes foram registradas pela Polícia Militar na noite desta quarta-feira (19), em Jandaia do Sul. A primeira abordagem...