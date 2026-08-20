Pro Tork Air Show será atração de destaque no Agritech Rodeio Show 2026 em Jandaia do Sul

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Apresentação acontece neste domingo (23), a partir das 15h, com entrada gratuita no Parque de Exposições
O céu de Jandaia do Sul será palco de muita velocidade, manobras e adrenalina neste domingo, 23 de agosto. O Pro Tork Air Show é uma das principais atrações do Agritech Rodeio Show 2026.
A apresentação acontece a partir das 15h, no Parque de Exposições de Jandaia do Sul, com entrada gratuita.
O espetáculo aéreo promete reunir técnica, precisão e emoção, sendo uma atração especial para os amantes da aviação e para toda a família.
O Agritech Rodeio Show acontece de 21 a 23 de agosto, com uma programação diversificada voltada ao agronegócio e entretenimento.
A realização é da Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul, UFPR, Sociedade Rural do Vale do Ivaí e IDR-Paraná, com apoio da Câmara Municipal de Jandaia do Sul
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