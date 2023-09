Jandaia do Sul inicia setembro com comemorações alusivas a Semana da Pátria

Nesta sexta-feira, 01 de setembro, a Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul através do Departamento de Educação, com a participação de todos os Estabelecimentos de Ensino do município, realizaram no Auditório Municipal a abertura das apresentações alusivas a semana da Pátria 2023. Após subir ao palco do Auditório o Prefeito Lauro Junior acompanhado da 1ª Dama Stella Silva, a Diretora do Departamento de Educação Sheila Cristina da Silva, o Vice Prefeito Fifa, Vereadores, o Tenente Tiago Comandante da 2ª Cia da Polícia Militar, Diretores de todos os Estabelecimentos de Ensino, Representantes de diversos segmentos da sociedade e Diretores de Departamentos da Prefeitura, houve a execução do Hino Nacional e o Hino da Independência, logo em seguida houve um momento de oração realizado pelo Padre Sandro, seguindo com a fala das autoridades e, para encerrar, as apresentações de Escolas, Colégios e Centro Municipais de Educação.

A prefeitura Municipal de Jandaia do Sul e o Departamento de Educação aproveita o momento para convidar toda a População para participar da Passeata Cívica no dia 07 de setembro, a partir das 08h30 na Avenida Getúlio Vargas.