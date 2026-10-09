Jandaia do Sul abre inscrições para Frente de Trabalho entre os dias 13 e 19 de outubro

A Prefeitura de Jandaia do Sul informa que estará aberto o período de inscrições para a Frente de Trabalho nos dias 13, 14, 15, 16 e 19 de outubro. O atendimento será realizado no CRAS, das 8h às 11h30 e das 13h às 16h30.

Para efetuar a inscrição, os interessados deverão apresentar Carteira de Trabalho comprovando a situação de desemprego, comprovante ou declaração de residência no município, documento de identidade com foto e CPF. Também deverão ser apresentados, quando houver, certidão de nascimento ou RG dos dependentes e certidão de casamento.

Nos casos de famílias com crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, será necessário apresentar ainda o comprovante de matrícula em unidade regular de ensino. A orientação é para que os interessados organizem previamente toda a documentação e compareçam ao CRAS durante os dias e horários previstos no edital.