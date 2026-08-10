Investigado por crimes de importunação sexual é preso em Jandaia do Sul

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Veículo do investigado foi apreendido
A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu, na data de hoje, mandado de prisão preventiva expedido pelo Poder Judiciário em desfavor de um homem investigado pela prática de dois crimes de importunação sexual ocorridos neste ano de 2026 no município, entre os meses de junho e julho.
Durante o cumprimento da ordem judicial, os agentes também apreenderam o veículo apontado pelas investigações como instrumento utilizado na execução dos delitos. Trata-se de um automóvel Fiat Siena, cor prata, identificado ao longo das diligências como o mesmo utilizado nas duas abordagens criminosas.
As investigações conduzidas pela Polícia Civil apuraram que o investigado teria adotado um padrão de atuação reiterado. Conforme os elementos colhidos, ele abordava mulheres que caminhavam sozinhas em via pública durante o período noturno, simulando necessitar de informações sobre endereços ou rotas.
Quando as vítimas se aproximavam do veículo para prestar auxílio, eram surpreendidas com o investigado expondo seus órgãos genitais e praticando masturbação, evadindo-se logo em seguida. A identidade do modus operandi, a proximidade temporal entre os fatos, a utilização do mesmo automóvel e os demais elementos probatórios permitiram a vinculação dos dois episódios ao mesmo autor.
No curso da investigação, imagens obtidas pelo sistema municipal de videomonitoramento permitiram identificar o veículo utilizado nas ações, posteriormente vinculado ao investigado. Além disso, uma das vítimas realizou reconhecimento fotográfico formal do autor, em conformidade com o procedimento legal, reforçando o conjunto probatório produzido.
As investigações também apontaram que o investigado já havia sido anteriormente submetido à persecução penal, no ano de 2024, pelo cometimento de importunação sexual, adotando, à época, o mesmo modus operandi contra a vítima.
A Polícia Civil ressalta que o inquérito policial prossegue para a realização das diligências complementares cabíveis e reforça que eventuais outras vítimas de fatos semelhantes, especialmente ocorridos em Jandaia do Sul ou municípios da região, podem procurar a unidade policial para prestar informações, assegurado o tratamento sigiloso e humanizado.
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