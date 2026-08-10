Investigado por crimes de importunação sexual é preso em Jandaia do Sul
A Polícia Civil do Paraná, por intermédio da Delegacia de Polícia de Jandaia do Sul, cumpriu, na data de hoje, mandado de prisão preventiva...
Violência doméstica e ameaça com arma de fogo mobilizam a PM em Bom Sucesso
Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na tarde deste domingo (9), em Bom Sucesso. O caso foi registrado por volta das...
Idoso morre atropelado na PR-444
O acidente aconteceu por volta das 21h20 da noite deste domingo (9), na PR-444, nas proximidades da Vila Rural Terra Prometida, onde um homem...
Brigada Comunitária presta atendimento a vítima de queda de moto
Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito por volta das 19h30 deste domingo (9), na Rua Maranhão, no Jardim Planalto, em...
Segurança é ferido na cabeça durante confusão em festa em Jandaia do Sul
Um segurança ficou ferido durante uma confusão registrada na madrugada deste domingo (9), em um restaurante para eventos localizado na Avenida Anunciato Sonni. De acordo...
Mulher morre após carro capotar em São Pedro do Ivaí
(Berimbau) Uma mulher de 59 anos morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (9), na PRC-369, em São Pedro do Ivaí....
Morre Milton De Martini Lopes Villar: uma vida dedicada à educação e à história...
Noticiamos com pesar o falecimento do professor Milton neste 9 de agosto, Dia dos Pais. O velório acontece na Capela do Prever das 10h às...