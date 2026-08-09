Mulher morre após carro capotar em São Pedro do Ivaí

(Berimbau) Uma mulher de 59 anos morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (9), na PRC-369, em São Pedro do Ivaí. O veículo envolvido, um VW/Gol, tem placas do próprio município.
Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o capotamento aconteceu por volta das 4 horas, no km 265 mais 350 metros da rodovia. Conforme os dados levantados no local, o Gol trafegava no sentido de São Pedro do Ivaí a Bom Sucesso quando, por circunstâncias que serão apuradas, o motorista, iniciais A. S. L., de 53 anos, perdeu o controle da direção. O automóvel saiu da pista e capotou à margem direita da rodovia.
O condutor sofreu ferimentos e precisou ser encaminhado para atendimento hospitalar. Por estar hospitalizado, ele não realizou o teste do etilômetro.
A passageira, G. M. F., de 59 anos, não resistiu e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Apucarana.
No momento do acidente, chovia na região. Após os procedimentos no local, o veículo foi liberado ao proprietário.
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