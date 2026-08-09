Brigada Comunitária presta atendimento a vítima de queda de moto

Um motociclista ficou ferido após sofrer um acidente de trânsito por volta das 19h30 deste domingo (9), na Rua Maranhão, no Jardim Planalto, em Jandaia do Sul.
De acordo com as informações, o condutor teria perdido o controle da motocicleta e, na sequência, colidido contra uma lixeira instalada às margens da via.
A vítima foi atendida pela equipe da Brigada Comunitária e encaminhada ao Hospital Nossa Senhora de Fátima para avaliação médica.
Apesar dos ferimentos, o estado de saúde do motociclista não é considerado grave.
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