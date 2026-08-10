Violência doméstica e ameaça com arma de fogo mobilizam a PM em Bom Sucesso

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Uma ocorrência de violência doméstica mobilizou a Polícia Militar na tarde deste domingo (9), em Bom Sucesso. O caso foi registrado por volta das 12h17, na Rua Valdemar Bilecki, região central da cidade.
Segundo o relato da vítima, seu ex-marido, de 30 anos, a convidou para participar de um churrasco na residência da mãe dele. Durante a confraternização, os dois teriam iniciado uma discussão relacionada a um episódio ocorrido no dia anterior, quando, conforme a mulher, o homem teria arremessado o celular dela ao chão, danificando o aparelho.
Ainda de acordo com a vítima, durante a discussão deste domingo, o ex-marido teria segurado seu braço e, posteriormente, apertado seu pescoço. Ela também relatou que a irmã do homem teria segurado sua cabeça e a empurrado contra um pilar.
A Polícia Militar foi até a residência e conversou com o homem, que negou as acusações.
Diante dos relatos, todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil de Jandaia do Sul para que fossem tomadas as medidas cabíveis.
(Outra ocorrência)
Polícia procura suspeito de ameaça com arma de fogo
Ainda no domingo, por volta das 23h01, a Polícia Militar foi acionada para atender uma denúncia de ameaça com arma de fogo na Rua José Pereira, no Centro de Bom Sucesso.
Segundo a solicitante, que preferiu não se identificar, um homem teria ido até a residência do pai dela e feito ameaças utilizando uma arma de fogo. Na sequência, o suspeito teria seguido para um estabelecimento comercial próximo.
Os policiais foram até o local indicado, onde encontraram aproximadamente 20 pessoas. No entanto, não foram fornecidas características físicas ou outras informações suficientes para identificar o suspeito.
Foram realizadas abordagens e buscas no estabelecimento e nas proximidades, mas o homem não foi localizado.
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