Morre Milton De Martini Lopes Villar: uma vida dedicada à educação e à história de Jandaia do Sul

Noticiamos com pesar o falecimento do professor Milton neste 9 de agosto, Dia dos Pais.
O velório acontece na Capela do Prever das 10h às 16h.
Milton De Martini Lopes Villar é uma das personalidades que ajudaram a construir e preservar parte da história de Jandaia do Sul. Apaixonado pela cidade, dedicou mais de quatro décadas de sua vida à educação e à comunidade.
Sua trajetória profissional foi marcada principalmente pelo magistério. Durante mais de 43 anos de efetivo trabalho, Milton atuou na área da Educação, acompanhando diferentes gerações de estudantes e participando da formação de inúmeros cidadãos de Jandaia do Sul e da região.
Mais do que ensinar em sala de aula, o professor desenvolveu ao longo dos anos um profundo interesse pela história de sua terra. Foi justamente essa preocupação com a preservação da memória que o levou a realizar um dos trabalhos mais significativos de sua trajetória: a pesquisa e publicação do livro “Memórias de Jandaia do Sul”.
A obra nasceu da percepção de que parte da história do município estava se perdendo com o passar das gerações. Em seu trabalho, Milton reuniu informações sobre colonizadores, pioneiros, imigrantes, famílias, comerciantes, autoridades e acontecimentos que contribuíram para a formação de Jandaia do Sul.
A atuação de Milton Lopes também ultrapassou os limites da sala de aula. Ele participou da vida política de Jandaia do Sul e exerceu mandatos como vereador, sendo presidente da Câmara em um deles.