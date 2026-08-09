Segurança é ferido na cabeça durante confusão em festa em Jandaia do Sul

Um segurança ficou ferido durante uma confusão registrada na madrugada deste domingo (9), em um restaurante para eventos localizado na Avenida Anunciato Sonni.
De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 3h57, com a informação de que havia ocorrido uma briga com lesão corporal durante uma festa no estabelecimento. Uma equipe policial de Cambira também prestou apoio na ocorrência.
Quando os policiais chegaram ao local, o estabelecimento já estava fechado. Um dos organizadores informou que um dos seguranças envolvidos na confusão havia sido encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal (PAM).
No local de atendimento médico, um dos seguranças relatou à PM que uma confusão começou no setor feminino, onde teria sido necessário o uso de spray de pimenta. Ao mesmo tempo, outra ocorrência de tumulto teria acontecido no setor masculino.
Durante a tentativa de conter a situação, um dos seguranças foi atingido na cabeça por uma garrafa de whisky. O golpe provocou um corte na região da cabeça. Segundo o relato, devido à grande quantidade de pessoas envolvidas na confusão, não foi possível identificar quem teria arremessado ou utilizado a garrafa contra o segurança.
A vítima recebeu atendimento médico no PAM e precisou levar três pontos para fechar o ferimento.
As pessoas envolvidas foram orientadas pela Polícia Militar.
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