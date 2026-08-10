Idoso morre atropelado na PR-444

O acidente aconteceu por volta das 21h20 da noite deste domingo (9), na PR-444, nas proximidades da Vila Rural Terra Prometida, onde um homem de 64 anos morreu após ser atropelado.
Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima estava sobre a pista de rolamento quando foi atingida por uma Chevrolet Tracker que seguia no sentido Mandaguari–Arapongas.
Com o impacto, o pedestre sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Ele seria conhecido popularmente como “Benês” e era bastante conhecido pelos moradores da região da Vila Rural Terra Prometida.
O motorista da Tracker, de 55 anos, permaneceu no local e realizou o teste do etilômetro, que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica.
O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico-Legal (IML).
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