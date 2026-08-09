Ex-prefeito Moacir Bruzon lamenta a morte do professor Milton

Segurança é ferido na cabeça durante confusão em festa em Jandaia do Sul
Um segurança ficou ferido durante uma confusão registrada na madrugada deste domingo (9), em um restaurante para eventos localizado na Avenida Anunciato Sonni. De acordo...
Mulher morre após carro capotar em São Pedro do Ivaí
(Berimbau) Uma mulher de 59 anos morreu em um grave acidente registrado na madrugada deste domingo (9), na PRC-369, em São Pedro do Ivaí....
Morre Milton De Martini Lopes Villar: uma vida dedicada à educação e à história...
Noticiamos com pesar o falecimento do professor Milton neste 9 de agosto, Dia dos Pais. O velório acontece na Capela do Prever das 10h às...
Casal representa o Paraná em encontro internacional de Fuscas e carros clássicos no Paraguai
O Paraná está sendo representado no Paraguai durante um encontro internacional que reúne apaixonados por Fuscas e carros clássicos antigos. Entre os participantes estão...
Motociclista sem CNH é abordado pela PM durante patrulhamento em Jandaia do Sul
Um motociclista foi abordado pela Polícia Militar na noite desta sexta-feira (7), após uma atitude considerada suspeita durante patrulhamento em Jandaia do Sul. A...
Mulher é agredida com socos e chutes após discussão em Jandaia do Sul
Uma mulher de 38 anos ficou ferida após ser agredida durante uma discussão na noite desta sexta-feira (7), em Jandaia do Sul. A ocorrência...
Motorista que se envolveu em acidente com trem havia bebido e não possuia CNH
O acidente aconteceu na passagem de nível localizada nas proximidades do Cantinho da Costela na tarde desta sexta-feira (7). Conforme a PM, a equipe foi...