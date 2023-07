Internos recém-chegados furtam a Fazenda da Esperança

Eles foram presos na rodoviária de Jandaia do Sul. A entidade trata usuários de drogas.

Conforme a PM, na manhã de terça-feira (25) o solicitante informou que três internos da Fazenda praticaram furto de alguns objetos do local. Os autores, com idades entre 22 e 28 anos, seriam todos recém-chegados da casa. O furto foi percebido por volta das 6h da manhã e segundo o solicitante haveria ocorrido durante a madrugada. Foram furtados um notebook da marca Lenovo, oito aparelhos celulares de diversas marcas e diversas ferramentas.

Ainda na parte da manhã, durante patrulhamento pela área central do município, precisamente na área de embarque e desembarque de ônibus da rodoviária municipal de Jandaia do Sul, foram identificados três homens suspeitos de cometer o crime de furto, sendo abordados e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para providências.

Foram realizadas diligências obtendo êxito na recuperação dos objetos furtados, os quais também foram encaminhados à Delegacia. O solicitante da ocorrência confirmou a identificação dos autores na Delegacia de Polícia.