Idosa de 79 anos denuncia agressão da nora ao tentar proteger neta em Cambira

Uma idosa de 79 anos procurou o Destacamento da Polícia Militar de Cambira na tarde deste sábado (11) para denunciar um caso de violência doméstica ocorrido em uma residência na Rua Uruguai, na região central da cidade.
De acordo com o boletim de ocorrência, a mulher relatou que sua nora, de 33 anos, apresentava comportamento agressivo e, em determinado momento, teria pegado um chinelo para agredir a própria filha, uma criança de 6 anos.
Na tentativa de impedir que a menina fosse atingida, a avó colocou a mão à frente para bloquear o golpe. Segundo o relato, a mulher então passou a agredir a idosa, empurrando-a contra uma cama.
Ainda conforme a vítima, as agressões continuaram com a suspeita apertando seu pescoço e puxando seus cabelos. A situação só foi interrompida com a chegada do filho da idosa, que interveio para cessar as agressões.
A vítima também informou aos policiais que a nora faz uso de medicamentos controlados.
O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar. A idosa recebeu orientações da Polícia Militar sobre as medidas legais cabíveis, e o fato foi documentado para as providências da autoridade competente.
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