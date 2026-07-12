Damares Fernanda Bastianick aniversariando

Aniversariando neste domingo (12) a policial Damares Fernanda Bastianick.
“Feliz aniversário, minha irmã! ❤️🎉
Hoje você completa 40 anos, uma idade linda, que representa maturidade, força, sabedoria e tantas histórias vividas.
Sou muito grata a Deus por ter você na minha vida. Você é uma irmã maravilhosa, uma mulher admirável, cheia de coragem, amor e dedicação à nossa família.
Que este novo ciclo seja repleto de saúde, paz, conquistas e muitas alegrias. Que Deus continue iluminando seus caminhos, realizando os desejos do seu coração e abençoando cada passo da sua caminhada.
Nunca se esqueça do quanto você é amada e especial. Sua família tem muito orgulho do ser humano incrível que você é, e desejamos que seus 40 anos sejam apenas o começo da melhor fase da sua vida.
Parabéns pelos seus 40 anos! Que Deus lhe conceda muitos anos de vida, repletos de amor, felicidade e bênçãos. Sua família te ama e te admira demais!!! Feliz aniversário!“ 🥂🎂❤️
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