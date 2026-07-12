Jandaiense tem o celular hackeado ao tentar fazer compra pela internet

Um morador de Jandaia do Sul, de 47 anos, procurou a Polícia Militar na tarde deste sábado (11) após ser vítima de um golpe aplicado pela internet, que resultou em um prejuízo de R$ 1.940.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que, por volta das 16h, negociava a compra de uma peça para seu veículo por meio da internet. Durante a conversa pelo WhatsApp, o suposto vendedor enviou um arquivo, afirmando se tratar de um aplicativo para acompanhar o rastreamento da mercadoria.

Após instalar o aplicativo, a vítima percebeu que havia caído em um golpe. O programa, na verdade, era um vírus que permitiu a invasão do aparelho celular e o acesso de terceiros aos aplicativos bancários instalados no dispositivo.

Segundo o relato, criminosos realizaram dois saques na conta bancária da vítima, no Banco Bradesco, totalizando R$ 1.940. Além do prejuízo financeiro, o morador informou que perdeu completamente o acesso ao celular e que possui aplicativos de outras instituições financeiras instalados no aparelho, não sendo possível verificar se também houve movimentações indevidas nessas contas.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Militar na Rua dos Crisântemos, no Jardim das Flores. A vítima recebeu orientações sobre as providências a serem adotadas, incluindo o bloqueio das contas e a comunicação às instituições financeiras.

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