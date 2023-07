Homem provoca incêndio após se desentender com a esposa em Jandaia

A ocorrência foi atendida pela Defesa Civil de Jandaia do Sul e registrada pela Polícia Militar às 0h57 desta segunda-feira (3) na Rua Leodoro Tortola, região do Nova Jandaia.

Conforme a PM, após repasse de ocorrência pela central de operações policiais militares informando situação de incêndio provocado por masculino adulto após desentendimento familiar com a esposa, a equipe deslocou ao endereço onde os agentes da Defesa Civil informaram que haviam sido acionados para conter incêndio provocado em residência. De imediato apontaram a entrada da garagem no referido local da ocorrência onde havia uma pilha de panos carbonizada quase que por completo, informaram ainda que o autor dos

fatos estaria no interior da residência em estado alterado, que tudo havia ocorrido após o desentendimento do autor com a esposa que não estava no local.

A equipe policial efetuou a abordagem do autor o qual estava sentado no sofá da sala e recebeu a equipe pacificamente. Após orientações foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil para procedimentos pertinentes ao incêndio. Na Delegacia foi contactada a esposa a qual concordou em comparecer para prestar esclarecimentos a respeito do ocorrido, sendo entregues ao plantão de Polícia Civil.