Homem morre após atacar policial militar com tesoura em Arapongas

Um homem morreu na madrugada deste domingo (20) após atacar um policial militar com uma tesoura durante uma ocorrência na região da Colônia Esperança, na área rural de Arapongas.

Segundo informações divulgadas pelo TNOnline, a Polícia Militar foi acionada após uma moradora relatar que havia sido agredida e que o vizinho teria invadido sua residência armado com uma faca.

Com as características do suspeito, os policiais foram até a propriedade indicada. No local, encontraram o homem usando apenas roupas íntimas e segurando um objeto semelhante a uma tesoura. Ele não teria obedecido às ordens dos policiais e correu para dentro da residência, trancando a porta.

Diante da situação, a equipe precisou arrombar a entrada para tentar realizar a prisão. Dentro da casa, o homem continuou resistindo à abordagem e, conforme o relato da ocorrência, avançou repentinamente contra um dos policiais com a tesoura.

O agente foi atingido na região próxima à axila direita. Para interromper o ataque, os policiais efetuaram disparos contra o homem, que caiu no interior da residência.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. O policial ferido recebeu atendimento e foi encaminhado para uma unidade hospitalar. O homem que foi atingido pelos disparos morreu ainda no local.

A área foi isolada para o trabalho das equipes da Polícia Civil e da Polícia Científica. O corpo foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais.

As circunstâncias da ocorrência deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.