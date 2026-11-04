Homem é preso com motocicleta adulterada em Jandaia do Sul

Um homem foi preso na noite de terça-feira (3), suspeito de adulteração de sinais identificadores de veículo automotor, durante uma abordagem da Polícia Militar no distrito de São José, em Jandaia do Sul.

De acordo com informações da PM, a equipe realizava patrulhamento preventivo quando avistou um homem desembarcando de uma van e permanecendo na via pública. Pouco depois, um motociclista se aproximou e entregou um objeto ao indivíduo.

Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor da motocicleta realizou uma manobra brusca e tentou deixar o local rapidamente. Os policiais deram ordem de parada, que inicialmente não foi obedecida. Alguns metros adiante, o motociclista parou e derrubou o veículo no chão, possibilitando a abordagem.

Durante a fiscalização, os policiais identificaram a motocicleta como uma Honda CBX 250 Twister. Na análise dos elementos de identificação, foram encontrados indícios de que a numeração do chassi havia sido desgastada por instrumento abrasivo e posteriormente remarcada fora dos padrões originais da fabricante. Também foi constatada a ausência do lacre de segurança na placa.

Diante dos indícios de adulteração, o condutor recebeu voz de prisão, suspeito de cometer o crime previsto no artigo 311 do Código Penal. Ele foi encaminhado, juntamente com a motocicleta, à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul para os procedimentos cabíveis.

O outro homem, que havia desembarcado da van e recebido um objeto do motociclista, retornou correndo ao veículo ao perceber a ação policial. A van deixou o local antes que os policiais conseguissem realizar a abordagem e identificar o indivíduo.