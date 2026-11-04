Agentes de endemias relatam ofensas durante vistoria em estabelecimento comercial em Bom Sucesso

Duas agentes de endemias, de 48 e 51 anos, procuraram o Destacamento da Polícia Militar de Bom Sucesso na tarde de terça-feira (3) para registrar uma ocorrência de injúria e desacato contra o proprietário de um estabelecimento comercial.

De acordo com o boletim da Polícia Militar, o caso aconteceu por volta das 14h30, na Rua Emílio Parra, região central da cidade. As profissionais relataram que realizavam uma vistoria de rotina no estabelecimento devido à presença de diversos pneus com acúmulo de água, situação que poderia favorecer a proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Durante a fiscalização, segundo as denunciantes, o proprietário do comércio teria passado a ofendê-las verbalmente, utilizando palavras de baixo calão e afirmando que as agentes seriam desocupadas e incapazes de realizar o serviço.

As duas mulheres relataram ter se sentido constrangidas e desrespeitadas durante o exercício de suas funções públicas.

A Polícia Militar registrou a ocorrência e orientou as profissionais sobre os procedimentos legais cabíveis e os prazos para eventual representação. O caso foi encaminhado para as providências das autoridades competentes.