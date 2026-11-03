Carro é encontrado em chamas e Polícia Militar apura circunstâncias do incêndio

Um automóvel foi encontrado na estrada velha entre Cambira e Pirapó, completamente tomado por um incêndio. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado pela Polícia Militar e, ao chegar ao local, encontrou o veículo em chamas. A equipe realizou o trabalho de rescaldo para eliminar possíveis focos remanescentes.

O condutor não estava no local no momento da chegada dos bombeiros. Durante a verificação do veículo, foram encontrados alguns frascos de produtos em spray no porta-malas. No entanto, não há informações que confirmem se esses materiais tiveram alguma relação com o incêndio.

A Polícia Militar ficou responsável pelo levantamento das informações para verificar a procedência do automóvel e as circunstâncias da ocorrência, incluindo a possibilidade de envolvimento em algum crime.