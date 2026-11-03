Atletas da Dorean Fight brilham no Mato Grosso do Sul e trazem dois cinturões para Jandaia do Sul

Com quatro atletas na competição, equipe de Jandaia do Sul conquista três vitórias, dois cinturões femininos e se destaca em lutas de alto nível.

A equipe da Dorean Fight, de Jandaia do Sul, marcou presença em um campeonato de Muay Thai realizado na cidade de Japorã, no Mato Grosso do Sul, e retornou com grandes conquistas. Dos quatro atletas que representaram o município, três saíram vitoriosos, incluindo duas jovens atletas que conquistaram cinturões para a cidade.

Entre os representantes da equipe estava Gabriel Gomes, de 14 anos, que encarou um importante desafio em sua trajetória esportiva, fazendo sua estreia em uma luta sem o uso de caneleiras. Uma experiência que representa mais um passo em seu desenvolvimento como atleta.

Iago Eidman, de apenas 12 anos, também teve uma grande apresentação. Demonstrando técnica, confiança e tranquilidade durante o combate, o jovem atleta conseguiu impor seu jogo e conquistou uma vitória convincente.

No feminino, Vitória Cunha, de 14 anos, foi um dos grandes destaques da competição. A atleta entrou no ringue para disputar um cinturão e saiu vitoriosa, trazendo para Jandaia do Sul mais um importante título para sua trajetória e para a equipe.

Mas um dos momentos mais marcantes do evento ficou reservado para a luta principal da noite, protagonizada por Júlia Vieira, de 15 anos. Em um confronto intenso de cinco rounds contra uma atleta da casa, Júlia demonstrou resistência, técnica e muita determinação. Após uma verdadeira batalha dentro do ringue, conquistou a vitória e garantiu o segundo cinturão feminino para Jandaia do Sul.

As apresentações dos quatro atletas demonstraram o nível de preparação e o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Dorean Fight. Mesmo com a pouca idade, os jovens mostraram coragem, disciplina e capacidade de competir em alto nível.

Mais do que três vitórias e dois cinturões, a participação representa o crescimento do Muay Thai em Jandaia do Sul e mostra o potencial dos jovens atletas do município.

A Dorean Fight segue investindo na formação de seus alunos e na preparação de competidores, proporcionando experiências que vão além dos treinamentos e levando o nome de Jandaia do Sul para competições em outros estados.

A equipe retorna para casa com a satisfação dos resultados conquistados e com dois novos cinturões que simbolizam o esforço, a dedicação e o trabalho realizado diariamente dentro da academia.