Vento arranca cobertura de arquibancada do Estádio Municipal de Borrazópolis

A força do vento durante o temporal que atingiu o Paraná na madrugada de segunda-feira (2 de novembro) provocou estragos no Estádio Municipal de Borrazópolis. Toda a cobertura de uma das alas da arquibancada foi arrancada e lançada sobre uma plantação de soja localizada nos fundos do estádio.
As imagens do Blog do Berimbau mostram que a estrutura, formada por telhas de zinco e armação metálica, foi arrancada praticamente inteira e arremessada para fora do estádio, atingindo a lavoura.
O episódio faz parte de uma série de ocorrências provocadas pelas condições climáticas, que afetaram pelo menos 17 municípios do Paraná.
Um detalhe que chama a atenção é que a outra ala da arquibancada do estádio já está sem cobertura há alguns anos. Na ocasião, a estrutura também foi arrancada pela força do vento, deixando o espaço descoberto.