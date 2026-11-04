Quarta Verde

Atletas da Dorean Fight brilham no Mato Grosso do Sul e trazem dois cinturões...
Com quatro atletas na competição, equipe de Jandaia do Sul conquista três vitórias, dois cinturões femininos e se destaca em lutas de alto nível. A...
Prefeitura realiza segunda etapa de demolições na Vila Santo Antônio, em Jandaia do Sul
A Prefeitura de Jandaia do Sul está realizando, nesta terça-feira (3), a segunda etapa dos trabalhos de demolição das antigas moradias da Vila Santo...
Vento arranca cobertura de arquibancada do Estádio Municipal de Borrazópolis
A força do vento durante o temporal que atingiu o Paraná na madrugada de segunda-feira (2 de novembro) provocou estragos no Estádio Municipal de...
Carro é encontrado em chamas e Polícia Militar apura circunstâncias do incêndio
Um automóvel foi encontrado na estrada velha entre Cambira e Pirapó, completamente tomado por um incêndio. O Corpo de Bombeiros de Apucarana foi acionado...
Veja de outro ângulo: carro enroscado na linha é atingido por trem
O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira (2) no trevo do Panela de Pedra e não houve vítimas. Aparentemente, por algum motivo, o carro ficou...
Ciclone extratropical coloca Paraná e outros sete estados em alerta para tempestades
A formação de um novo ciclone extratropical na costa da Região Sul do Brasil, a partir desta terça-feira (3), coloca o Paraná e outros...