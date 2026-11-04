Clínica odontológica é arrombada e tem instrumentos de trabalho furtados em Jandaia do Sul

Uma clínica de odontologia foi alvo de furto na madrugada desta terça-feira (3), na Rua Dr. Clementino Schiavon Puppi, na região central de Jandaia do Sul.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe foi acionada por volta das 7h22, após a constatação do crime. No local, os policiais verificaram que uma janela e uma porta dos fundos do estabelecimento haviam sido arrombadas.

Do interior da clínica foram furtadas diversas ferramentas e equipamentos utilizados nos trabalhos odontológicos, além de uma televisão de tela plana e um aparelho celular acompanhado do carregador.

Por meio de uma análise preliminar das imagens do sistema de monitoramento, foi possível constatar que a ação criminosa ocorreu por volta da 1h da madrugada e teria sido praticada por um homem.

A Polícia Militar realizou patrulhamento nas proximidades na tentativa de localizar o suspeito, mas ninguém foi encontrado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos a serem adotados junto à Polícia Civil, que deverá investigar o caso.