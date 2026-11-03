Prefeitura realiza segunda etapa de demolições na Vila Santo Antônio, em Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul está realizando, nesta terça-feira (3), a segunda etapa dos trabalhos de demolição das antigas moradias da Vila Santo Antônio. Desta vez, os serviços avançaram para o outro lado da área, dando continuidade ao processo de desfavelamento após a transferência das famílias para o Residencial Jardim das Oliveiras.

Ao todo, 75 famílias foram beneficiadas com novas moradias por meio do programa Casa Fácil Paraná, na modalidade Vida Nova, em parceria com o Governo do Estado e a Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar).

A mudança garantiu às famílias acesso a moradias em melhores condições, com mais segurança e dignidade. O projeto, que começou a ser planejado em 2017, representa uma importante intervenção habitacional e urbana no município.

Com a continuidade das demolições, a Prefeitura avança na retirada das antigas construções. A área desocupada também está prevista para receber ações de recuperação ambiental e preservação.