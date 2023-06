Homem ameaça mãe idosa e danifica casa com machado

Na tarde desta quinta-feira, 15 de junho de 2023, a polícia foi acionada para atender uma ocorrência de dano e ameaças, na Rua Dourados, região da Vila Rica em Jandaia do Sul.

Conforma a PM, o indivíduo estava danificando a residência e ameaçando sua mãe e demais familiares.

Ao chegar no local, a equipe policial constatou as marcas de golpes de machado na parede e foi informada que o suspeito havia se evadido do local, vestindo uma jaqueta clara, calça jeans e com barba branca. A equipe fez policiamento nas redondezas e, em pouco tempo, localizou o indivíduo em uma mesa de bar.

Após a abordagem, o homem não ofereceu resistência e foi detido pelos policiais. Além disso, foram apreendidos os objetos utilizados para o crime. O indivíduo foi encaminhado à delegacia de polícia de Jandaia do Sul para os procedimentos legais.

Os familiares do suspeito relataram que a situação é corriqueira, porém a vítima, uma senhora de 86 anos, normalmente não faz representação por temer por sua vida. Neste caso, a equipe policial visualizou os danos causados na residência e procedeu com o encaminhamento do suspeito.