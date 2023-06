Haverá detonações de rochas no contorno nesta terça, quarta e quinta-feira

A Viapar prossegue com as obras no Contorno de Jandaia do Sul e anuncia mais três detonações de rochas nesta semana.

As detonações vão ocorrer na terça (20), quarta (21) e quinta-feira (22) sempre às 15 horas.

Está prevista a evacuação da área no raio de 200 metros e fechamento dos acessos municipais e particulares.

Na quarta e quinta-feira, o trabalho envolve o fechamento da BR-376 (na altura do km 215), no sentido Mandaguari – Apucarana no sentido Apucarana – Mandaguari (km 216), assim como o fechamento da BR-369 (km 229), chegada a Jandaia do Sul.

As paralisações das vias ocorrerão 5 minutos antes das detonações (última sirene). As mesmas serão liberadas após 5 minutos, depois da vistoria do Blaster (profissional responsável pelo manuseio, arranjo, disposição e detonação do explosivo).