Gestante é agredida pelo companheiro em Jandaia

A Ocorrência foi registrada pala Polícia Militar de Jandaia do Sul às 16h19 deste sábado (22) na Rua Clementino Puppi.

Conforme a PM, a equipe foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. A solicitante informou que ao chegar do trabalho foi agredida pelo seu companheiro, que a arremessou ao chão por duas vezes e a ameaçou. Ela saiu do local e aguardava em frente à delegacia.

No local, a equipe fez contato com a vítima, que relatou as agressões sofridas pelo marido. A vítima informou também que está grávida, não está se sentindo bem e possui um ferimento na mão direita. A equipe acompanhou a vítima até o Pronto Atendimento Municipal (PAM), onde ela passou por avaliação médica e recebeu atendimento.

Informou que entrou em contato com sua mãe, que mora em uma cidade próxima, e ela virá para dar apoio. A equipe ofereceu acompanhá-la para retirar seus pertences e ir para a residência da mãe, mas a vítima recusou e afirmou que irá registrar ocorrência contra o autor na delegacia de Jandaia do Sul na segunda-feira.