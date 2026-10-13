Adolescente usava bicicleta para entregar drogas em Jandaia do Sul

De acordo com informações da PM, a equipe recebeu denúncias anônimas relatando que um indivíduo que utilizava uma bicicleta azul, modelo Monark barra circular, estaria comercializando entorpecentes para usuários na área central da cidade.

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Militar na tarde de segunda-feira (12), suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas na região central de Jandaia do Sul.

Diante das informações, a Agência Local de Inteligência da Polícia Militar realizou monitoramento na região e identificou o suspeito. A abordagem aconteceu na Rua Senador Souza Naves.

Durante a revista pessoal, os policiais encontraram, no cós da calça do adolescente, um saco do tipo zip lock contendo substâncias com características semelhantes à maconha e ao crack, além de uma quantia em dinheiro.

Ainda conforme o boletim de ocorrência, o adolescente teria informado aos policiais que recebeu as drogas de um homem morador de Mandaguari e que estaria realizando a venda dos entorpecentes na região central.

Diante da situação, o menor recebeu voz de apreensão. Os materiais foram encaminhados inicialmente à sede da 2ª Companhia da Polícia Militar, em Jandaia do Sul. A mãe do adolescente compareceu ao local e acompanhou os procedimentos.

Posteriormente, o adolescente e os materiais apreendidos foram encaminhados à delegacia para as providências cabíveis.