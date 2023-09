Equipe de karatê do Colégio Passionista participa de treinamento junto a Seleção Paranaense

A equipe de karatê do Colégio Passionista São José, de Jandaia do Sul, participou neste sábado (02) na cidade de Mauá da Serra, do treinamento junto a Seleção Paranaense de Karatê.

Os alunos são: Caio José Ferreira, Lucas dos Santos Franco, Maria Eduarda Mouro Gonçalves e Sara Rafaela Feliciano.

O treinamento foi ministrado pelo técnico da seleção brasileira, Ricardo Buzzi, e também pelo presidente da federação paranaense, Jean Laure.

A equipe de Jandaia do Sul é dirigida pelo professor Delyan Domiciano, de Apucarana, que frisa a importância do evento para o desenvolvimento do esporte na região.