Embriagadas, mulheres são presas após confusão em bar

Na madrugada deste domingo (28), uma equipe da Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de extravio ou perda de objeto na Praça do Café, no centro de Jandaia do Sul. A solicitante, em visível estado de embriaguez alcoólica, relatou o desaparecimento de sua bolsa contendo documentos pessoais em um estabelecimento.

Durante o atendimento, houve um desentendimento entre a comunicante e outra cliente, também com sintomas de embriaguez. A proprietária do local, então, solicitou que as duas mulheres fossem retiradas da lanchonete devido à perturbação que estavam causando.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, os ânimos se exaltaram e a solicitante começou a provocar a outra parte e fazer filmagens com seu celular. A situação se agravou a ponto de ser necessário o uso de força física e algemas para conter as duas mulheres e encaminhá-las à delegacia de polícia para as providências cabíveis ao fato.