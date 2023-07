Educação realiza Formação Continuada dos profissionais da Rede Municipal

A Prefeitura Municipal de Jandaia do Sul por meio do Departamento de Educação e Esportes, realiza nesta quinta e sexta-feira, 20 e 21 de julho no Auditório Municipal a Formação Continuada dos Profissionais da Educação do Município.

Nesta quinta-feira na abertura da Formação, estiveram presentes além dos Professores e Profissionais da Educação, o Prefeito Lauro Junior, a Diretora do Departamento de Educação Profª Sheila Cristina da Silva, os Vereadores Antônio Tadeu Rocco e Welton Pinheiro e todas as Diretoras das Escolas e Centros Municipais de Educação.

Ainda nesta manhã houve palestras, sendo a primeira com o Psicólogo e Coordenador da Saúde Mental do Município Wesley Vinicius da Silva com o tema: “Fenômeno Bullying – Caracterização e Enfrentamento”, e a segunda palestra foi com o Promotor de Justiça da Comarca de Jandaia do Sul Dr Vinicius Henrique Bofo também com o tema: “ Bullying”.