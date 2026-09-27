Duas ocorrências de agressão são registradas durante a noite em Jandaia do Sul

A Polícia Militar registrou duas ocorrências envolvendo agressões durante a noite de sábado (26) e a madrugada deste domingo (27), em Jandaia do Sul.

A primeira ocorrência foi registrada por volta das 19h35, na Rua D. Segundo o relato repassado à Polícia Militar, uma mulher de 32 anos informou que teria sido agredida pelo convivente, de 26 anos.

Conforme o registro policial, o homem estaria embriagado quando iniciou uma discussão com a vítima por motivos considerados fúteis. Durante a discussão, ele teria desferido um tapa no rosto da mulher e, na sequência, deixado o local.

A vítima informou aos policiais que pretende solicitar uma medida protetiva. Ela recebeu orientações sobre os procedimentos cabíveis. A equipe realizou buscas nas proximidades, mas o suspeito não foi localizado.

Segunda ocorrência

Já por volta das 3h03 deste domingo, outra ocorrência de lesão corporal foi atendida pela Polícia Militar, desta vez na Rua das Violetas.

Uma mulher de 34 anos relatou aos policiais que havia passado a noite ingerindo bebida alcoólica com a namorada. Segundo ela, após sair para levar a tia da companheira para casa e retornar, as duas iniciaram uma discussão.

Ainda conforme o relato registrado pela PM, a namorada teria desferido um soco no rosto da vítima e danificado o celular dela. A mulher afirmou que reagiu à agressão, arranhando a companheira no pescoço.

A vítima também relatou ter sido ameaçada de morte durante a discussão. Quando a equipe policial chegou ao endereço, a outra envolvida já havia deixado o local e ido para a residência da mãe, que fica nas proximidades.

A mulher foi orientada pela Polícia Militar quanto aos procedimentos que podem ser adotados diante da situação.

Os casos foram registrados pela PM e as circunstâncias deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.