Dois acidentes envolvendo motocicletas acontecem simultaneamente em Jandaia

Dois acidentes ocorreram no mesmo horário, por volta das 18h15 desta segunda-feira (3) em Jandaia do Sul.

O primeiro chamado para a equipe da Brigada Comunitária (Defesa Civil) veio do trevo da Emater, na BR-376. Uma motocicleta que trafegava pela rodovia colidiu em um Palio que cruzava a BR. A equipe do SAMU deslocou em apoio, mas felizmente o motociclista de 54 anos sofreu apenas escoriações leves.

Durante o atendimento do acidente do trevo, a equipe do SAMU foi solicitada para atender outro acidente, desta vez na Rua Thimóteo Pagliarini, esquina com a Francisco Borges, onde uma motocicleta e um automóvel acabaram colidindo. A condutora da moto, de 49 anos, não se feriu com gravidade.

As vítimas dos dois acidentes foram levadas ao Hospital Nossa Senhora de Fátima.