DNIT inicia restauração de asfalto em Jandaia do Sul

Nesta terça-feira (12) o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) iniciou a restauração do asfalto na BR-376, no perímetro urbano que passa por Jandaia do Sul.

Prefeito Lauro Junior esteve no escritório regional do DNIT em Londrina onde apresentou a demanda da comunidade e da câmara de vereadores ao Engenheiro Eduardo Rocha que prontamente orientou sobre as realizações solicitações.

A restauração está sendo realizada através da empresa Ecosul que corrigirá as ondulações da pista e fara ajustes no recape asfáltico.