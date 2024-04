Ditão Pupio e André Saddi lançam pré-candidatura à Prefeitura de Jandaia do Sul

O ex-prefeito Ditão Pupio e o ex-presidente da Câmara Municipal André Saddi lançaram nesta sexta-feira (26) em um evento com familiares, amigos e apoiadores a pré-candidatura a prefeito e vice. Ditão já foi prefeito de Jandaia de 2016 a 2020.

A pré-candidatura é formada pelos partidos MDB, Cidadania, PSDB e Avante. Fizeram parte da mesa solene, o deputado federal Sérgio Souza (MDB), ex-deputado Miltinho Pupio, o prefeito de Cambira Emerson Toledo (MDB), o presidente do MDB Jandaia do Sul, Emerson Jaime e o sr. Iney Heckert, empresário e liderança do município. O evento contou com a participação de lideranças da cidade, ex-vereadores e apoiadores.

Segundo André Saddi, pré-candidato a vice-prefeito a aliança representa um projeto de desenvolvimento, consolidação e futuro para a cidade.

Ditão Pupio exaltou pontos positivos de sua trajetória como prefeito e pautou os motivos que o trouxeram para disputar novamente a prefeitura.

Durante o evento foram apresentados os pré-candidatos a vereador pelas chapas do MDB e Cidadania, que irão compor o time para o pleito.

