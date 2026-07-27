Rede Municipal de Ensino de Jandaia do Sul inicia o segundo semestre letivo

Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Jandaia do Sul retornaram às salas de aula nesta segunda-feira (27), marcando o início do segundo semestre letivo de 2026.
O Departamento Municipal de Educação deu as boas-vindas aos alunos, familiares e profissionais da educação, reforçando a importância da parceria entre escola e família para o desenvolvimento e a aprendizagem dos estudantes.
O prefeito Ditão Pupio destacou o compromisso da administração com a educação. “Preparamos o retorno das nossas crianças com muito carinho, porque acreditamos que a educação é a base para um futuro melhor. Seguiremos trabalhando para oferecer ensino de qualidade e um semestre de muitas conquistas”, afirmou.
A diretora do Departamento Municipal de Educação, Cláudia Hashimoto, ressaltou o empenho das equipes escolares. “Estamos preparados para receber nossos alunos e dar continuidade ao trabalho pedagógico, contando sempre com o apoio das famílias para garantir um semestre de muito aprendizado”, disse.
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