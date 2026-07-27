Terça Verde

Motociclista fica ferida após colisão com carro na entrada do Conjunto Mutirão
Uma motociclista de 38 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e um VW Gol na tarde desta segunda-feira (27), na Rua...
Rede Municipal de Ensino de Jandaia do Sul inicia o segundo semestre letivo
Os estudantes da Rede Municipal de Ensino de Jandaia do Sul retornaram às salas de aula nesta segunda-feira (27), marcando o início do segundo...
Formação Continuada reúne professores da Rede Municipal de Ensino em Jandaia do Sul
A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e Esporte, realizou na manhã desta última quinta-feira (23 de julho),...
Motorista morre e passageiro é socorrido em estado grave após capotamento na região
O veículo, GM S-10, com placa Rolândia, deslocava-se no sentido Cambé–Rolândia quando o condutor, um homem de 28 anos, morador do município de Rolândia...
Curso de operador de empilhadeira
A WML Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho tem vagas para Curso de Operador de Empilhadeira para o dia 01 de Agosto de...
Mulher é agredida com socos e chutes ao defender filha de 8 anos em...
Uma mulher de 26 anos foi vítima de agressões durante um caso de violência doméstica registrado na noite deste domingo (26), em Jandaia do...
Motocicleta furtada é recuperada após pai de adolescente avisar proprietário em Jandaia do Sul
Uma motocicleta furtada durante a madrugada deste domingo (26) foi recuperada pela Polícia Militar em Jandaia do Sul após o pai de um adolescente...