Motocicleta furtada é recuperada após pai de adolescente avisar proprietário em Jandaia do Sul

Uma motocicleta furtada durante a madrugada deste domingo (26) foi recuperada pela Polícia Militar em Jandaia do Sul após o pai de um adolescente entrar em contato com o proprietário do veículo.
De acordo com o boletim de ocorrência, a equipe policial foi acionada por XXX que informou ter localizado sua motocicleta Yamaha YS150 Fazer SED, furtada horas antes. Os policiais se deslocaram até o endereço informado, na Rua Luiz Vignoli, na região central da cidade, onde o veículo foi encontrado.
No local, também estava o pai do adolescente suspeito. Ele relatou aos policiais que seu filho, de 17 anos, havia aparecido na casa de um irmão conduzindo uma motocicleta e a deixou no local antes de desaparecer.
Ainda conforme o relato, após visualizar em um grupo de WhatsApp a informação sobre o furto de uma motocicleta com características semelhantes, o homem entrou em contato com o proprietário para informar onde o veículo estava.
O adolescente apontado como suspeito não foi localizado e, segundo o pai, não atendia às ligações telefônicas, permanecendo sem contato.
A motocicleta foi apreendida e encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Jandaia do Sul, onde serão adotadas as medidas cabíveis. O proprietário recebeu orientações sobre os procedimentos para a restituição do veículo.
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