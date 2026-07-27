Formação Continuada reúne professores da Rede Municipal de Ensino em Jandaia do Sul

A Prefeitura de Jandaia do Sul, por meio do Departamento Municipal de Educação e Esporte, realizou na manhã desta última quinta-feira (23 de julho), no Auditório Municipal Professor Lourenço Ildefonso, a Formação Continuada dos Professores da Rede Municipal de Ensino. O encontro reuniu professores, diretores, equipes gestoras, coordenadores pedagógicos, servidores públicos e autoridades municipais em um importante momento de capacitação, reflexão e valorização da educação.

A abertura oficial contou com a presença do prefeito Ditão Pupio, do vice-prefeito Inei Heckert, da diretora do Departamento Municipal de Educação e Esporte, Cláudia Hashimoto, da presidente da Câmara Municipal e Procuradora da Mulher, Adriana Jaime, e do diretor do Departamento de Planejamento, Jonas Morales.

Durante a solenidade, as autoridades destacaram o compromisso da administração municipal com a formação permanente dos profissionais da educação, reconhecendo que o investimento na qualificação dos educadores reflete diretamente na melhoria da qualidade do ensino oferecido aos alunos da rede municipal.

A programação da manhã teve início com a palestra do especialista em desenvolvimento humano Lucas Penteado, com o tema “Produtividade é a Força Interna – Motivação oscila, automotivação sustenta”. Com mais de 12 anos de experiência, Lucas compartilhou estratégias voltadas ao desenvolvimento pessoal e profissional, incentivando os educadores a fortalecerem a automotivação, a inteligência emocional e a busca constante pela excelência no ambiente escolar.

Na sequência, os participantes acompanharam a palestra da contadora e jornalista Priscila Schran de Lima, especialista em Gestão de Projetos pela Universidade de São Paulo (USP) e uma das 30 brasileiras selecionadas para o Columbia Women’s Leadership Network, da Universidade Columbia, nos Estados Unidos. Ex-secretária Municipal de Políticas para as Mulheres de Guarapuava, Priscila abordou o tema “Maria da Penha Vai às Escolas”, destacando a importância da educação como ferramenta de prevenção à violência e de promoção da cultura do respeito, da igualdade e da cidadania desde a infância.

A programação da manhã foi encerrada com agradecimentos aos participantes e o convite para a continuidade da Formação Continuada no período da tarde, quando a palestrante Luciana Couto conduziu os trabalhos voltados à consciência fonológica e à alfabetização, iniciando um percurso formativo que será desenvolvido ao longo do segundo semestre.

A Formação Continuada reforça o compromisso da Prefeitura de Jandaia do Sul em investir na valorização dos profissionais da educação e no fortalecimento das práticas pedagógicas, contribuindo para uma educação pública cada vez mais qualificada, humana e transformadora.