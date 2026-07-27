Motociclista fica ferida após colisão com carro na entrada do Conjunto Mutirão

Uma motociclista de 38 anos ficou ferida após um acidente envolvendo uma motocicleta e um VW Gol na tarde desta segunda-feira (27), na Rua Clementino Puppi, na entrada do Conjunto Mutirão (Jardim da Felicidade).
A colisão aconteceu por volta das 16h30 e mobilizou a equipe da Brigada Comunitária de Jandaia do Sul, que prestou os primeiros socorros à vítima ainda no local.
Em seguida, a mulher foi encaminhada ao Hospital da Providência, em Apucarana. Conforme os socorristas, ela apresentava suspeita de fratura na tíbia e na fíbula da perna, mas estava consciente e orientada durante todo o atendimento.
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