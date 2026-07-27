Mulher é agredida com socos e chutes ao defender filha de 8 anos em Jandaia do Sul

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Uma mulher de 26 anos foi vítima de agressões durante um caso de violência doméstica registrado na noite deste domingo (26), em Jandaia do Sul. O suspeito, de 28 anos, fugiu antes da chegada da Polícia Militar e não foi localizado.
De acordo com a PM, a equipe policial foi acionada para atender uma situação de lesão corporal em contexto de violência doméstica. No local, a vítima relatou que teve um desentendimento com o companheiro, que estaria embriagado.
Segundo a mulher, o homem passou a agredir sua filha, de 8 anos. Ao tentar defender a criança, ela foi atacada pelo convivente com socos e chutes, sofrendo hematomas em diversas partes do corpo.
Ainda conforme o relato, ao deixar a residência, o agressor empurrou o portão da frente da casa, que caiu sobre a vítima, causando novos ferimentos. Em seguida, ele fugiu e tomou rumo ignorado.
A ocorrência também foi presenciada pela filha do casal, uma menina de 6 anos.
A Polícia Militar realizou buscas pela região na tentativa de localizar o suspeito, porém, até o encerramento da ocorrência, ele não havia sido encontrado. A vítima recebeu orientações sobre os procedimentos legais.

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