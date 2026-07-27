Motorista morre e passageiro é socorrido em estado grave após capotamento na região

O veículo, GM S-10, com placa Rolândia, deslocava-se no sentido Cambé–Rolândia quando o condutor, um homem de 28 anos, morador do município de Rolândia (PR), perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da rodovia e, na sequência, capotou por aproximadamente 45 metros, vindo a imobilizar-se em sentido contrário ao seu deslocamento.
Durante o capotamento, o condutor e o passageiro, um homem 19 anos, foram ejetados do veículo. O condutor não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. O passageiro foi socorrido e encaminhado em estado grave à Santa Casa de Cambé.
Equipes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária EPR estiveram no local. A concessionária prestou atendimento às vítimas e auxiliou na sinalização e orientação do tráfego durante a ocorrência.
A PRF realizou o levantamento pericial de trânsito, com a coleta e análise dos vestígios existentes no local do sinistro. A perícia constatou marcas, posições finais e demais elementos técnicos que permitirão a reconstituição da dinâmica do sinistro, subsidiando a elaboração do Laudo Pericial de Sinistro de Trânsito.
A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância do uso correto do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, independentemente da posição em que estejam sentados. Em capotamentos, a ejeção dos ocupantes está entre os principais fatores associados a lesões graves e mortes. O uso adequado do cinto reduz significativamente o risco de ejeção, aumenta as chances de sobrevivência e contribui para minimizar a gravidade dos ferimentos.
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