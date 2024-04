Vereador Bruno Cavassani confirma pré-candidatura a prefeito em evento partidário

O cenário político em Jandaia do Sul começa a tomar forma com a realização de um evento partidário no município.

O encontro do Partido Progressista contou com a presença dos pré-candidatos a vereadores e seus respectivos familiares, além do pré-candidato a vice-prefeito e atual vereador Mazinho Koteski e do pré-candidato a prefeito e atual vereador Bruno Cavassani.

A presença de lideranças políticas de nível estadual e federal foi destaque, estiveram presentes no evento o Deputado Estadual Soldado Adriano José e o Deputado Federal Marcos Brasil. Dessa forma, essas lideranças destacaram o compromisso de colaborar com o desenvolvimento do município.